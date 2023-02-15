Два человека погибли в ДТП под Красноярском

Два человека стали жертвами аварии в Красноярском крае, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.
ДТП произошло в Казачинском районе на 178-м километре трассы Красноярск – Енисейск. Участниками столкновения стали автомобили «Субару» и «Тойота». Пассажирами первого авто были трое человек, во втором находилось еще двое.
В результате аварии двое скончались на месте, остальные доставлены в медучреждения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.