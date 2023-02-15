Politico: ВСУ будут вынуждены сократить использование патронов из-за исчерпания запасов Запада

Украинские войска будут вынуждены экономить боеприпасы на фоне исчерпания запасов вооружения в странах Запада. Такое мнение выразил обозреватель американского издания Politico Пол Маклири.
По его словам, Вашингтон сейчас сделал упор на изменении тактики ведения боя. Теперь американцы делают ставку не на артиллерийские обстрелы, а на маневры ВСУ на линии боевого соприкосновения.
Автор материала отметил, что среди западных стран растет тревожность по поводу способности восполнить свои оружейные запасы. Из-за этого инструкторы НАТО на тренировочных полигонах в Европе обучают ВСУ методам с применением меньшего количества боеприпасов.
Ранее газета «Взгляд» сообщила о сроках передачи танков Leopard 2 Украине. Предположительно, это произойдет в марте.