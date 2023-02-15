Звезда «Папиных дочек» Казаков назвал безумием обвинение падчерицы в абьюзе

Недавно стало известно, что после падения Казакова с большой высоты, от него ушла жена Елена, забрав свою дочь от первого брака Викторию и общего сына Мирослава. Позже 14-летняя падчерица актера рассказала прессе о сложностях в семье. По словам девочки, после падения, отчим «конкретно подсел на вещества», объясняя это желанием «заглушить боль в ногах».