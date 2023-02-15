Звезда «Папиных дочек» Казаков назвал безумием обвинение падчерицы в абьюзе

Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» Михаил Казаков рассказал свою версию семейного конфликта. Происходящее артист называет «настоящим безумием», сообщает Starhit.
Недавно стало известно, что после падения Казакова с большой высоты, от него ушла жена Елена, забрав свою дочь от первого брака Викторию и общего сына Мирослава. Позже 14-летняя падчерица актера рассказала прессе о сложностях в семье. По словам девочки, после падения, отчим «конкретно подсел на вещества», объясняя это желанием «заглушить боль в ногах».
«Ловил "белок". Буквально сходил с ума. То искал каких-то людей в шкафах. То бегал с дрелью по всему дому и насквозь сверлил стены с криками: "Где пятый этаж?!"», – рассказала падчерица Казакова, отметив, что жить дома «было очень страшно».
Актера возмутили слова девочки. Казаков уверяет, что она говорит неправду. По мнению артиста, его сын на вопрос о взаимоотношениях в семье «никогда в жизни» не сказал бы такого.