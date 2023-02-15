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Минобороны: ВСУ в спешке отступили под натиском российских мотострелков в ЛНР

Армия
Минобороны: ВСУ в спешке отступили под натиском российских мотострелков в ЛНР

Подразделения мотострелков Центрального военного округа прорвали оборону украинских войск в Луганской Народной Республике. Об успехах на фронтах специальной военной операции (СВО) сообщило Минобороны РФ.

Эшелонированная оборона противника прорвана в лесистой местности. В результате наступления российских мотострелков украинские войска «беспорядочно отступили» на расстояние до трех километров.

«Прорыв российских военнослужащих не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны противника», – уточнили в МО РФ.

Оставляли позиции, противник в спешке не успевает забрать «военное имущество». Прикрывая отход, Вооруженные силы Украины (ВСУ) противопехотными минами дистанционно заминировали район. Тем не менее, российские мотострелки закрепились на занятых рубежах и «продолжили наступательные действия», заключили в Минобороны РФ.
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