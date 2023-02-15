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«Яга» из Подмосковья рассказала о своей помощи бойцам в зоне спецоперации

Общество
«Яга» из Подмосковья рассказала о своей помощи бойцам в зоне спецоперации

Волонтерка Александра Айдынбекова с позывным «Яга» из подмосковного Ногинска с начала спецоперации на Украине оказывает помощь солдатам на передовой и переселенцам из Донбасса. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Она отметила, что нуждающимся отправляют печки-буржуйки, стиральные машины, бензиновый генератор, а также детские письма и рисунки.

«Я предпочитаю тихо сидеть и помогать солдатам. Мое дело очень простое. Я уверена, что наши победят», — заявила она.

«Яга» отправляет даже самодельные парафиновые свечи. Переселенцы получают еду и теплую одежду. По ее словам, в благодарность ей присылают письма и видеоролики с песнями.
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