«Яга» из Подмосковья рассказала о своей помощи бойцам в зоне спецоперации

Волонтерка Александра Айдынбекова с позывным «Яга» из подмосковного Ногинска с начала спецоперации на Украине оказывает помощь солдатам на передовой и переселенцам из Донбасса. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Она отметила, что нуждающимся отправляют печки-буржуйки, стиральные машины, бензиновый генератор, а также детские письма и рисунки.
«Я предпочитаю тихо сидеть и помогать солдатам. Мое дело очень простое. Я уверена, что наши победят», — заявила она.
«Яга» отправляет даже самодельные парафиновые свечи. Переселенцы получают еду и теплую одежду. По ее словам, в благодарность ей присылают письма и видеоролики с песнями.