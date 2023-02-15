«Яга» из Подмосковья рассказала о своей помощи бойцам в зоне спецоперации

Волонтерка Александра Айдынбекова с позывным «Яга» из подмосковного Ногинска с начала спецоперации на Украине оказывает помощь солдатам на передовой и переселенцам из Донбасса. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».