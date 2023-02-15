РИА Новости: отечественные противодроновые ружья эффективно применяют в ходе СВО

Отечественные противодроновые ружья показали эффективность в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. О применении новых вооружений со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Испытания в боевых условиях прошли радиоэлектронные ружья «Пищаль-ПРО» от «Росэлектроники» и REX от концерна «Калашников». Обе компании входят в госкорпорацию «Ростех».
Источник агентства отметил, что противодроновые ружья «отключают» беспилотники на расстоянии от одного до двух километров. Их применение сокращает возможности противника проводить разведку на переднем крае и осуществлять коррекцию огня по позициям.
Ружья подавляют радиосигналы с помощью электромагнитного излучения и нарушают функционирование навигационных систем беспилотников. После потери связи аппарат переходит в режим посадки.