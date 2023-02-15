Российские спасатели ввернулись в Москву после ликвидации последствий землетрясения в Турции

Российские спасатели вернулись в Россию, завершив операцию по ликвидации последствий землетрясения в Турции. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Более 150 российских специалистов работали в самом пострадавшем от природного катаклизма региона Турции. Они в круглосуточном режиме вели поисково-спасательные работы и помогали местным жителям.
В аэропорту Москвы их поприветствовал Показательный оркестр МЧС России с патриотическим репертуаром, а также Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.