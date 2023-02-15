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Российские спасатели ввернулись в Москву после ликвидации последствий землетрясения в Турции

Происшествия
Российские спасатели ввернулись в Москву после ликвидации последствий землетрясения в Турции

Российские спасатели вернулись в Россию, завершив операцию по ликвидации последствий землетрясения в Турции. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Более 150 российских специалистов работали в самом пострадавшем от природного катаклизма региона Турции. Они в круглосуточном режиме вели поисково-спасательные работы и помогали местным жителям.

В аэропорту Москвы их поприветствовал Показательный оркестр МЧС России с патриотическим репертуаром, а также Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.
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