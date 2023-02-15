Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Депутаты призвали запустить в России всеобщую ипотеку на новостройки под 5%

Экономика
Депутаты призвали запустить в России всеобщую ипотеку на новостройки под 5%

Комитет ГД по строительству и ЖКХ предложил запустить всеобщую ипотеку на новостройки под 5% без использования средств бюджета. Об этом сообщают «Известия».

Предложение подразумевает, что Центробанк начнет предоставлять кредиты банкам под залог ранее выданной ипотеки под 2% годовых. Таким образом, наценка достигнет 2–3%, а в конечном итоге — 5%.

В регуляторе заявили, что подобные программы кредитования можно сделать адресными, а не общими. Предложение Госдумы увеличит спрос на недвижимость на 20%, а также возрастет ее доступность.
госдума новостройки ипотека
Военкоры ФАН
Лучшие в аду