Депутаты призвали запустить в России всеобщую ипотеку на новостройки под 5%

Комитет ГД по строительству и ЖКХ предложил запустить всеобщую ипотеку на новостройки под 5% без использования средств бюджета. Об этом сообщают «Известия».
Предложение подразумевает, что Центробанк начнет предоставлять кредиты банкам под залог ранее выданной ипотеки под 2% годовых. Таким образом, наценка достигнет 2–3%, а в конечном итоге — 5%.
В регуляторе заявили, что подобные программы кредитования можно сделать адресными, а не общими. Предложение Госдумы увеличит спрос на недвижимость на 20%, а также возрастет ее доступность.