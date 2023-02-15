Боец ЧВК «Вагнер» подтвердил факт переброски техники и подкреплений ВСУ под Артемовск

Собеседник агентства подчеркнул, что противник оказывает ожесточенное сопротивление. Несмотря на это штурмовые группы ЧВК «Вагнер», при поддержке артиллерии, танков и авиации компании продвигаются как в черте самого Артемовска, так и на его окраинах.