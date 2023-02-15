Украинское командование перебрасывает под Артемовск в ДНР новую технику и подкрепления. Об этом РИА Новости заявил боец ЧВК «Вагнер».
По словам «музыканта», киевское руководство всеми силами пытается предотвратить окружение населенного пункта. С этой целью в город стягивается тяжелая техника и военнослужащие. Корреспонденты РИА Новости смогли лично посмотреть, как «вагнеровцы» встречают новоприбывших.
Собеседник агентства подчеркнул, что противник оказывает ожесточенное сопротивление. Несмотря на это штурмовые группы ЧВК «Вагнер», при поддержке артиллерии, танков и авиации компании продвигаются как в черте самого Артемовска, так и на его окраинах.