Актриса Анастасия Талызина развеяла слухи о романе с Антоном Жижиным

Недавно состоялась премьера третьего сезона сериала «Патриот», в котором между героиней Талызиной и Антона Жижина вспыхнули серьезные чувства. Многие подумали, что артисты близки не только на экране, но и в реальной жизни. Однако эти домыслы оказались далеко от реальности.