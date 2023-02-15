Актриса Анастасия Талызина развеяла слухи о романе с Антоном Жижиным

Самой забавной частью актерской работы является съемка постельных сцен. Такими подробностями ремесла поделилась звезда сериала «Тонкие материи» Анастасия Талызина в беседе с изданием «7Дней».
Недавно состоялась премьера третьего сезона сериала «Патриот», в котором между героиней Талызиной и Антона Жижина вспыхнули серьезные чувства. Многие подумали, что артисты близки не только на экране, но и в реальной жизни. Однако эти домыслы оказались далеко от реальности.
«Жизнь и кино – совсем не одно и то же. Нет ничего смешнее, чем играть постельные сцены!» – рассказала звезда.
Вопреки распространенному мнению, отметила Талызина, самые лучшие кадры получаются если между актерами нет сексуального влечения. Она также добавила, что они с коллегой по сериалу не более чем друзья.
Ранее телеканал RT сообщил о требовании актера Михаила Ефремова прекратить производство по ходатайству о замене наказания. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании 17 февраля.