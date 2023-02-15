Жэньминь жибао: Россия нанесла жесткий ответный удар на нефтяные санкции Евросоюза

Между Россией и Евросоюзом идет напряженная игра, сообщает со ссылкой на китайское издание «ИноСМИ». Европейский союз ради победы пошел на меры, которые сильно ударят по мировому рынку. Но для победы в противостоянии этого мало, так как Москва нанесла жесткий ответный удар, говорится в публикации.