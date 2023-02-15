Депутат Белик: Польша без боя может забрать часть Украины

Польша может присоединить к себе украинские земли, а часть из них вообще могут отойти ей без боя. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с URA.RU.
Еще со времен СССР на Западной Украине есть магистрали, которые связывают ее с Европой. При этом она может использовать польскую энергосистему, чтобы подключить Львов.
Польша имеет имперские амбиции насчет некоторых украинских территорий. Если она захочет их реализовать, то она найдет способ сделать так, чтобы Украина сдалась Варшаве без боя, а наличие или отсутствие электричества никакой роли не сыграет.