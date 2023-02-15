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Херш: год назад Байден еще не планировал теракт на «Северных потоках»

Политика
Херш: год назад Байден еще не планировал теракт на «Северных потоках»

Еще в феврале 2022 года президент США Джо Байден на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем не имел плана по подрыву «Северных потоков». Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш, передает Berliner Zeitung.

Американцы тогда не разработали план по диверсии на российских газопроводах. Однако они знали, что есть возможность реализовать этот теракт. В Белом доме понимали, что трубопроводы можно взорвать с помощью взрывчатки C4.

Взрывом можно было управлять дистанционно. В феврале 2022 года Байден пообещал, что «Северных потоков» больше не будет. Шольц тогда не мог ничего возразить американскому лидеру и выражался «расплывчато».
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