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Bloomberg: Евросоюз может ввести санкции против ФНБ России и Росбанка

Политика
Bloomberg: Евросоюз может ввести санкции против ФНБ России и Росбанка

Евросоюз рассматривает возможность санкций в отношении Фонда национального благосостояния (ФНБ), «Тинькофф банка», Росбанка и Альфа-банка. Об этом со ссылкой на черновой вариант санкций сообщает Bloomberg.

В десятом пакете Евросоюз собирается предусмотреть меры, которые заставят банки раскрывать информацию об активах Центробанка России, выяснили в агентстве. Каким финансовым организациям придется предоставлять эти данные, в сообщении не уточняется.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия в ближайшие дни предложит десятый пакет санкций в отношении России. Исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис отмечал, что в очередной пакет рестрикций будут включены меры по борьбе с обходом санкций.
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