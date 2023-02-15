Bloomberg: Евросоюз может ввести санкции против ФНБ России и Росбанка

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия в ближайшие дни предложит десятый пакет санкций в отношении России. Исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис отмечал, что в очередной пакет рестрикций будут включены меры по борьбе с обходом санкций.