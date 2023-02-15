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Херш: только шесть из восьми установленных зарядов сработали при диверсии на «СП»

Политика
Херш: только шесть из восьми установленных зарядов сработали при диверсии на «СП»

При диверсии на газопроводах «Северного потока» было установлено восемь зарядов взрывчатого вещества, из которых сработали только шесть. Об этом сообщил журналист Сеймур Херш в беседе с немецким изданием Berliner Zeitung.

«Были запущены восемь бомб, шесть из них взорвались», – заявил он.

По словам автора расследования взрыва на российских газопроводах, это обусловлено переносом операции по приказу президента США Джо Байдена. Заряды не сработали из-за долгого пребывания под водой.

Журналист ранее обнародовал материал, в котором была установлена причастность Вашингтона к взрыву на газовых магистралях в сентябре прошлого года. В статье отмечается, что инициатором операции был лично американский лидер.
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