При диверсии на газопроводах «Северного потока» было установлено восемь зарядов взрывчатого вещества, из которых сработали только шесть. Об этом сообщил журналист Сеймур Херш в беседе с немецким изданием Berliner Zeitung.
«Были запущены восемь бомб, шесть из них взорвались», – заявил он.
По словам автора расследования взрыва на российских газопроводах, это обусловлено переносом операции по приказу президента США Джо Байдена. Заряды не сработали из-за долгого пребывания под водой.
Журналист ранее обнародовал материал, в котором была установлена причастность Вашингтона к взрыву на газовых магистралях в сентябре прошлого года. В статье отмечается, что инициатором операции был лично американский лидер.