Американский журналист Сеймур Херш заявил, что глава Белого Дома Джо Байден решил «дать немцам замерзнуть» зимой ради продолжения поддержки Украины. Об этом публицист-расследователь завявил в интервью Berliner Zeitung.
Подчеркивается, что Байден предпочел бы, чтобы ФРГ замерзла. Для него хуже потенциальный отказ Германии от поддержки Украины».
«И для меня это разрушительная вещь для этого Белого дома», — рассказал Херш.
Такого рода информацией с ним поделились источники. Есть множество способов ее проверить. Личные нападки искажает суть сведений, заявил он.
Журналист ранее заявил, что Байден из страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь. Накануне он опубликовал расследование, где показал связь команды Байдена с инцидентом.