Бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили за три дня несколько единиц бронетехники ВСУ в Артемовске

Бойцы ЧВК «Вагнер» в ходе штурма Артемовска в Донецкой Народной Республике уничтожили за последние три дня ряд украинской бронетехники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя «музыкантов».
Он уточнил, что с помощью противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) был уничтожен один украинский танк. По словам бойца, также расчет поразил БМП-2.
Вчера с позиций за рекой было поражено самоходное оружие. Расчеты ПТУР успешно уничтожили все обнаруженные цели, заявил «вагнеровец».
Ранее один из штурмовиков рассказал, что мирных жителей эвакуировали из Артемовска. В городе остаются люди, но украинские силы не дают им покинуть населенный пункт.