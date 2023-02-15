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Бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили за три дня несколько единиц бронетехники ВСУ в Артемовске

Армия
Бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили за три дня несколько единиц бронетехники ВСУ в Артемовске

Бойцы ЧВК «Вагнер» в ходе штурма Артемовска в Донецкой Народной Республике уничтожили за последние три дня ряд украинской бронетехники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя «музыкантов».

Он уточнил, что с помощью противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) был уничтожен один украинский танк. По словам бойца, также расчет поразил БМП-2.

Вчера с позиций за рекой было поражено самоходное оружие. Расчеты ПТУР успешно уничтожили все обнаруженные цели, заявил «вагнеровец».

Ранее один из штурмовиков рассказал, что мирных жителей эвакуировали из Артемовска. В городе остаются люди, но украинские силы не дают им покинуть населенный пункт.
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