Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

The Sun: родившая в 13 лет американка рассказала о критике и оскорблениях в Сети

Общество
The Sun: родившая в 13 лет американка рассказала о критике и оскорблениях в Сети

Родившая дочь в 13 лет Мэдди Ламберт из Форт-Уэрт, штат Техас, рассказала об осуждении и критике в Сети. Многие пользователи советовали девушке сделать аборт, сообщает The Sun.

Сейчас Ламберт 18 лет. Девушка живет с дочерью в собственном доме и планирует поступить в колледж, чтобы изучать философию, историю США, анатомию и психологию. Ее ребенок вскоре сможет посещать детский сад.

Ламберт поделилась своей историей в YouTube, но столкнулась с множеством оскорблений. Ее обвинили в жизни за счет родителей. Однако девушка не согласна с критиками. Ламберт утверждает, что зарабатывает на жизнь самостоятельно и не получает помощь от родственников.

Молодая мать отметила, что родители-подростки более мотивированы. Они стремятся к финансовому благополучию, уверяет Ламберт.
США дети семья
Военкоры ФАН
Лучшие в аду