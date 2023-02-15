The Sun: родившая в 13 лет американка рассказала о критике и оскорблениях в Сети

Ламберт поделилась своей историей в YouTube, но столкнулась с множеством оскорблений. Ее обвинили в жизни за счет родителей. Однако девушка не согласна с критиками. Ламберт утверждает, что зарабатывает на жизнь самостоятельно и не получает помощь от родственников.