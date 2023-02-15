The Sun: родившая в 13 лет американка рассказала о критике и оскорблениях в Сети

Родившая дочь в 13 лет Мэдди Ламберт из Форт-Уэрт, штат Техас, рассказала об осуждении и критике в Сети. Многие пользователи советовали девушке сделать аборт, сообщает The Sun.
Сейчас Ламберт 18 лет. Девушка живет с дочерью в собственном доме и планирует поступить в колледж, чтобы изучать философию, историю США, анатомию и психологию. Ее ребенок вскоре сможет посещать детский сад.
Ламберт поделилась своей историей в YouTube, но столкнулась с множеством оскорблений. Ее обвинили в жизни за счет родителей. Однако девушка не согласна с критиками. Ламберт утверждает, что зарабатывает на жизнь самостоятельно и не получает помощь от родственников.
Молодая мать отметила, что родители-подростки более мотивированы. Они стремятся к финансовому благополучию, уверяет Ламберт.