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Британский политик Гэллоуэй: Россия «сомнет» ВСУ в случае отказа Киева от переговоров

Политика
Британский политик Гэллоуэй: Россия «сомнет» ВСУ в случае отказа Киева от переговоров

Политик из Великобритании Джордж Гэллоуэй рассказал о поворотном моменте в конфликте на Украине. Об этом информирует Global Times.

Он отметил, что некоторые подразделения ВСУ отступают и прекращают боевые действия. Остальные последуют за ними, считает британец.

Гэллоуэй отметил, что в противном случае ВС России сомнут их «в считанные дни». Речь может идти даже о неделе.

Киев от поражения могут спасти только переговоры. Вхождение стран НАТО на территорию Украины станет главной проблемой дипломатического урегулирования, указал он. Предварительным условием является не только отказ от вступления в Альянс, но и гарантии, что в стране не будет его оружия, личного состава и стратегического взгляда.
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