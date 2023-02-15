Политик из Великобритании Джордж Гэллоуэй рассказал о поворотном моменте в конфликте на Украине. Об этом информирует Global Times.
Он отметил, что некоторые подразделения ВСУ отступают и прекращают боевые действия. Остальные последуют за ними, считает британец.
Гэллоуэй отметил, что в противном случае ВС России сомнут их «в считанные дни». Речь может идти даже о неделе.
Киев от поражения могут спасти только переговоры. Вхождение стран НАТО на территорию Украины станет главной проблемой дипломатического урегулирования, указал он. Предварительным условием является не только отказ от вступления в Альянс, но и гарантии, что в стране не будет его оружия, личного состава и стратегического взгляда.