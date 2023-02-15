Британский политик Гэллоуэй: Россия «сомнет» ВСУ в случае отказа Киева от переговоров

Киев от поражения могут спасти только переговоры. Вхождение стран НАТО на территорию Украины станет главной проблемой дипломатического урегулирования, указал он. Предварительным условием является не только отказ от вступления в Альянс, но и гарантии, что в стране не будет его оружия, личного состава и стратегического взгляда.