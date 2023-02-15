Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Вооруженные силы Франции испытывают нехватку боеприпасов на фоне помощи Украине

Политика
Вооруженные силы Франции испытывают нехватку боеприпасов на фоне помощи Украине

Французские ВС испытывают дефицит боеприпасов на фоне помощи Украине. Об этом сообщает Le Figaro.

Депутат Нацсобрания Франции партии «Национальное объединение» Жюльен Ранкуль указал, что подготовил вместе с коллегой Венсаном Брю из фракции «Демократическое движение» доклад о состоянии резервов боеприпасов.

Сухопутные войска столкнулись с нехваткой снарядов калибра 155 миллиметров. Они используются в гаубицах и орудиях полевой артиллерии.

Le Figaro указывает, что в документе приводятся аргументы в пользу переоценки запасов вооружений с учетом потенциального крупного столкновения. Брю призвал к восстановлению арсеналов и отказу от их минимизации.
франция Украина боеприпасы полевая артиллерия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду