Сеймур Херш: Байден до конца боялся отдать приказ о подрыве «Северных потоков»

Президент США Джо Байден планировал подрыв «Северных потоков» на июнь 2022 года, однако из-за собственных опасений перенес его на сентябрь. Об этом в интервью Berliner Zeiting заявил американский журналист Сеймур Херш.
По его словам, президент до последнего момента колебался и боялся отдать приказ, поскольку в Вашингтоне было много тех, кто считал план форменным безумием. Кроме того, Германия могла бы выйти из антироссийских санкций на фоне поражений Украины на фронте и надвигающейся холодной зимы.
Херш объяснил, что в сентябре Джо Байден все-таки решился взорвать газопроводы. Однако из-за такого промедления в конечном итоге сработали лишь шесть заложенных бомб из восьми.