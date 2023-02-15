Сеймур Херш: Байден до конца боялся отдать приказ о подрыве «Северных потоков»

По его словам, президент до последнего момента колебался и боялся отдать приказ, поскольку в Вашингтоне было много тех, кто считал план форменным безумием. Кроме того, Германия могла бы выйти из антироссийских санкций на фоне поражений Украины на фронте и надвигающейся холодной зимы.