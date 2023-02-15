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Херш: Байден решился на подрыв «СП» из-за опасений по поводу выхода ФРГ из санкций

Политика
Херш: Байден решился на подрыв «СП» из-за опасений по поводу выхода ФРГ из санкций

Президент США Джо Байден решил подорвать «Северные потоки» из-за страха выхода Германии из режима санкций против России. Об этом заявил в интервью Berliner Zeitung журналист-расследователь Сеймур Херш, представивший статью о взрывах на газовых магистралях.

Американский журналист отметил, что причиной такого решения со стороны президента США было то, что война на Украине для Запада шла не очень хорошо. Стороны боялись приближающейся зимы.

По его словам, «Северный поток — 2» был приостановлен самой Германией, а не международными санкциями. США опасались, что ФРГ отменит ограничительные меры из-за холодной зимы, указал Херш.
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