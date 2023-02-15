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Следком проверит обвинения России в нарушении Конвенции о ядерной безопасности

Политика
Следком проверит обвинения России в нарушении Конвенции о ядерной безопасности

Следственный комитет России установит обстоятельства подготовки провокации с обвинением Москвы в якобы нарушении Конвенции о ядерной безопасности во время проведения специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Украина при поддержке западных стран готовит крупную провокацию в Чернобыле и его окрестностях, чтобы обвинить Москву в якобы нарушении Конвенции о ядерной безопасности накануне специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом ранее сообщал Межведомственный координационный штаб России.

Информации будет дана правовая оценка. Об этом заявили в Следственном комитете России.
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