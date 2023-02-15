Следком проверит обвинения России в нарушении Конвенции о ядерной безопасности

Украина при поддержке западных стран готовит крупную провокацию в Чернобыле и его окрестностях, чтобы обвинить Москву в якобы нарушении Конвенции о ядерной безопасности накануне специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом ранее сообщал Межведомственный координационный штаб России.