Следком проверит обвинения России в нарушении Конвенции о ядерной безопасности

Следственный комитет России установит обстоятельства подготовки провокации с обвинением Москвы в якобы нарушении Конвенции о ядерной безопасности во время проведения специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Украина при поддержке западных стран готовит крупную провокацию в Чернобыле и его окрестностях, чтобы обвинить Москву в якобы нарушении Конвенции о ядерной безопасности накануне специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом ранее сообщал Межведомственный координационный штаб России.
Информации будет дана правовая оценка. Об этом заявили в Следственном комитете России.