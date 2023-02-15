Встреча в формате «Рамштайн» не удовлетворила авиационные запросы Киева

Однако он считает, что в украинском конфликте сейчас наступает решающий момент. Основная часть выступления Остина была посвящена тому, что союзники по Североатлантическому альянсу уже дали Украине помощь на 50 млрд долларов, но не планируют останавливаться на достигнутом.