Встреча в формате «Рамштайн» не удовлетворила авиационные запросы Киева

Девятая встреча группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» не смогла удовлетворить потребности Киева по авиации. Однако она сообщила о «решающем моменте» в конфликте.
Глава Пентагона Ллойд Остин старался максимально опустить тему авиации. Именно он является председателем всех встреч в формате «Рамштайн», передает «Коммерсантъ».
Однако он считает, что в украинском конфликте сейчас наступает решающий момент. Основная часть выступления Остина была посвящена тому, что союзники по Североатлантическому альянсу уже дали Украине помощь на 50 млрд долларов, но не планируют останавливаться на достигнутом.