Обозреватель Марковский: Украина превратится в пустыню из-за стремления в НАТО

Марковский добавил, что Украину можно считать «продуктом российской геополитической инженерии». Это государство в современности состоит из мозаики земель, которые были собраны российскими походами. За них когда-то Россия платила кровью и казной. После распада СССР Украина потерпела неудачу в политическом и экономическом планах.