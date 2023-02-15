Обозреватель Марковский: Украина превратится в пустыню из-за стремления в НАТО

Украина может превратиться в пустыню из-за рвения властей вступить в Североатлантический альянс. Об этом написал обозреватель American Thinker Александр Марковский.
Журналист считает это ошибкой исторического масштаба. Украина может превратиться в пустыню на много поколений вперед, так как это государство, которое тонет в крови и разрушениях.
Марковский добавил, что Украину можно считать «продуктом российской геополитической инженерии». Это государство в современности состоит из мозаики земель, которые были собраны российскими походами. За них когда-то Россия платила кровью и казной. После распада СССР Украина потерпела неудачу в политическом и экономическом планах.