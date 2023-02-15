Экс-премьер Италии Берлускони заявил о поддержке украинцев

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что всегда остается на стороне народа Украины. Об этом говорится в его заявлении.
Берлускони отметил, что был и остается на стороне украинского народа и мира. По его словам, Италия всегда поддерживала украинский народ и без сомнений голосовала за поддержку Украины.
Политик выразил надежду, что вскоре можно будет прийти к дипломатическому решению «очень опасной для всех войны». Берлускони посоветовал сделать большой план Маршалла для восстановления Украины, который позволит решить конфликт дипломатически.
Берлускони ранее раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, для прекращения конфликта достаточно было предоставить двум республикам Донбасса автономию.