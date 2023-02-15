Венгрия противопоставила себя Европе в позиции по Украине

Позиция Будапешта относительно конфликта на Украине резко отличается от той, которую занимает Европейский союз. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Дипломат указал, что Венгрия выступает за скорейшие переговоры и деэскалацию конфликта, в то время как остальная Европа ставит целью ослабление России. Именно поэтому целью европейских государств является достижение более выгодных условий для Киева, отметил Сийярто.
С самого начала конфликта Венгрия выступала против антироссийских санкций и отправки оружия на Украину. Будапешт законодательно запретил поставлять вооружения Киеву в попытке обезопасить территорию Закарпатья, где живут этнические венгры.