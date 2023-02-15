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Минэк может улучшить некоторые показатели прогноза российской экономики к весне

Экономика
Минэк может улучшить некоторые показатели прогноза российской экономики к весне

Министерство экономического развития России в апреле 2023 года представит новый прогноз, в котором будут учтены положительные результаты минувшего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Сценарные условия будут представлены в правительстве в апреле. При подготовке документа учтут положительные результаты 2022 года, которые достигли благодаря плановому выполнению первоочередных действий в условиях санкций.

Велика вероятность, что ряд показателей улучшится по сравнению с действующим прогнозом. По данным МЭР, инвестактивность и потребительский спрос станут основными причинами роста.
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