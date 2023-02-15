Белый дом: у США нет свидетельств разведывательной деятельности сбитых аппаратов

США пока не имеют данных о разведывательной деятельности или принадлежности летательных аппаратов, которые были сбиты в последние дни. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
«У нас нет свидетельств, которые бы подтверждали, что они вели разведку от лица какого-либо правительства», – подчеркнул политик.
Американские специалисты пока не получили доступ к обломкам этих объектов. Ни одна компания или частное лицо не сообщали о причастности к какому-либо из сбитых в последние дни аппаратов, уточнил представитель Белого дома.
По его словам, специалисты в США не исключают, что эти объекты были коммерческими или исследовательскими устройствами. Однако однозначных данных об этом эксперты пока не имеют, заключил Кирби.
ВВС США 12 февраля сбили четвертый за последние восемь дней воздушный объект. Первым и самым крупным был перехваченный над Атлантикой китайский аэростат. В Вашингтоне считают, что воздушный шар использовался для шпионажа. Принадлежность и назначение остальных сбитых объектов пока не определены.