Источники сообщили об ухудшении состояния Романа Костомарова

Состояние российского фигуриста Романа Костомарова, который перенес несколько операций, сильно ухудшилось. Об этом сообщил источник Пятого канала.
Его полностью подключили ко всем дыхательным аппаратам. Медики могут продержать спортсмена на них до утра. Также сообщается, что в левом легком у фигуриста обнаружили большой фиброз.
Костомаров сражается с тяжелой болезнью с 10 января. Врачи продолжают бороться за жизнь спортсмена всеми силами, подключая ко всевозможным аппаратам. Кроме того, фигуристу ампутировали стопы, чтобы убрать некроз тканей.