Welt: Дания и Нидерланды не будут участвовать в поставках танков Leopard 2 Украине

Германия ранее объявила о намерении создать «танковый альянс» для поставки Украине танков Leopard 2 для двух батальонов (около 60 машин в украинской трактовке). К настоящему моменту известно о планах направить киевскому режиму 14 немецких, 14 польских, восемь норвежских, четырех канадских и три португальских Leopard 2 различных модификаций.