Welt: Дания и Нидерланды не будут участвовать в поставках танков Leopard 2 Украине

Нидерланды и Дания не будут участвовать в «танковом альянсе» стран, отправляющих Украине более современные версии танков Leopard. Такие данные со ссылкой на чиновников приводит газета Welt.
«Правительства Нидерландов и Дании сообщили, что ни одна из стран не будет поставлять Leopard 2», – говорится в публикации.
Германия ранее объявила о намерении создать «танковый альянс» для поставки Украине танков Leopard 2 для двух батальонов (около 60 машин в украинской трактовке). К настоящему моменту известно о планах направить киевскому режиму 14 немецких, 14 польских, восемь норвежских, четырех канадских и три португальских Leopard 2 различных модификаций.