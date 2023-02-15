Сенатор Климов призвал Сербию попросить помощи у России

Он заявил, что у Белграда проблемы уже давно. По словам Климова, он хорошо относится к этой стране и к ее народу. Однако для предоставления помощи нужно, чтобы сербское правительство само ее попросило. Без соответствующего обращения помощь не соответствует уставу ООН.