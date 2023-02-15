Сенатор Климов призвал Сербию попросить помощи у России

Россия может помочь Сербии. И предоставить помощь, если ей это потребуется. Об этом заявил зампредседателя комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов, передает URA.RU.
Он заявил, что у Белграда проблемы уже давно. По словам Климова, он хорошо относится к этой стране и к ее народу. Однако для предоставления помощи нужно, чтобы сербское правительство само ее попросило. Без соответствующего обращения помощь не соответствует уставу ООН.
Сенатор добавил, что сейчас невозможно защитить Сербию от западного давления. Кроме того, Белград неоднократно заявлял о намерениях вступить в Европейский союз, а президент Александр Вучич допускает, что когда-то может присоединиться к антироссийским санкциям.