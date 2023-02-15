WSJ: США могут передать Украине перехваченное у берегов Йемена оружие

Военные США рассматривают возможность передачи Украине конфискованного у берегов Йемена оружия и боеприпасов. Об этом со ссылкой на источники в правительствах западных стран сообщает Wall Street Journal.
Обсуждается передача Украине пяти тысяч штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов, более семи тысяч взрывателей и небольшого количества противотанковых ракет. Все оружие переправлялось повстанцам в Йемене на суднах контрабандистов, которых в США подозревают в связях с Ираном.
Ранее министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам анонсировал поставку Украине восьми танков, сообщает RT. Кроме того, Осло направит Киеву до четырех машин поддержки и 250 млн крон на запчасти и боеприпасы.