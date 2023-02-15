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WSJ: США могут передать Украине перехваченное у берегов Йемена оружие

Политика
WSJ: США могут передать Украине перехваченное у берегов Йемена оружие

Военные США рассматривают возможность передачи Украине конфискованного у берегов Йемена оружия и боеприпасов. Об этом со ссылкой на источники в правительствах западных стран сообщает Wall Street Journal.

Обсуждается передача Украине пяти тысяч штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов, более семи тысяч взрывателей и небольшого количества противотанковых ракет. Все оружие переправлялось повстанцам в Йемене на суднах контрабандистов, которых в США подозревают в связях с Ираном.

Ранее министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам анонсировал поставку Украине восьми танков, сообщает RT. Кроме того, Осло направит Киеву до четырех машин поддержки и 250 млн крон на запчасти и боеприпасы.
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