Вашингтон заявил о «перехвате» четырех российских самолетов вблизи Аляски

Командование ПВО Северной Америки (NORAD) утверждает, что во вторник якобы обнаружило, отследило и перехватило четыре российских самолета, которые «вторглись» в опознавательную зону ПВО Аляски 13 февраля. Об этом говорится в соответствующем заявлении.