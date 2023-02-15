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Вашингтон заявил о «перехвате» четырех российских самолетов вблизи Аляски

Армия
Вашингтон заявил о «перехвате» четырех российских самолетов вблизи Аляски

Командование ПВО Северной Америки (NORAD) утверждает, что во вторник якобы обнаружило, отследило и перехватило четыре российских самолета, которые «вторглись» в опознавательную зону ПВО Аляски 13 февраля. Об этом говорится в соответствующем заявлении.

Российские самолеты были якобы перехвачены в зоне противовоздушной обороны Аляски. По данным североамериканских военных, они находились в международном воздушном пространстве и не пролетали над территорией США или Канады.

Командование добавило, что российские самолеты регулярно появляются в зоне ПВО Аляски. Однако оно не видит в этом угрозу или провокацию.
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