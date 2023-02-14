Неопознанные летающие шары пролетели над Киевом

Ранее неопознанные объекты появлялись в небе над США. Американские ВВС сбивали их ракетами AIM-9X Sidewinder. Стоимость одного такого боеприпаса составляет 439 тысяч долларов, пишет Bloomberg. Отмечается, что ракеты, которыми американские военные сбивают воздушные шары, производит компания General Electric. Они стоят на вооружении целого ряда боевых самолетов, в том числе F-16 и F-22.