Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Петиция на сайте Зеленского о переименовании России в Московию набрала нужные голоса

Политика
Петиция на сайте Зеленского о переименовании России в Московию набрала нужные голоса

Петиция о переименовании Россию в Московию набрала нужное для ее рассмотрения количество голосов. Об этом сообщается на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Документ зарегистрировали на сайте украинского президента в конце ноября 2022 года. Авторы просят заменить официальные названия «Россия» и «Российская Федерация» на «Московия» и «Московская Федерация» соответственно. Речь также идет о других производных терминах.

По состоянию на 14 февраля, обращение набрало требуемые для ее рассмотрения украинским президентом 25 тысяч голосов. По правилам портала, украинский президент должен будет дать ответ.
зеленский московия петиция
Военкоры ФАН
Лучшие в аду