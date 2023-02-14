Петиция на сайте Зеленского о переименовании России в Московию набрала нужные голоса

Петиция о переименовании Россию в Московию набрала нужное для ее рассмотрения количество голосов. Об этом сообщается на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Документ зарегистрировали на сайте украинского президента в конце ноября 2022 года. Авторы просят заменить официальные названия «Россия» и «Российская Федерация» на «Московия» и «Московская Федерация» соответственно. Речь также идет о других производных терминах.
По состоянию на 14 февраля, обращение набрало требуемые для ее рассмотрения украинским президентом 25 тысяч голосов. По правилам портала, украинский президент должен будет дать ответ.