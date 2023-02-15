Путин и Алиев обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества России и Азербайджана

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Главы государства обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества. В том числе речь шла о совместной реализации проектов в сфере транспорта и энергетики.
Путин и Алиев рассмотрели нынешнюю ситуацию на Южном Кавказе. Стороны отметили важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе.
В контексте темы был подтвержден настрой на безусловное выполнение всех договоренностей. Главы государств договорились продолжать контакты в различных форматах.