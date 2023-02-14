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Минфин ответил на решение ЕС внести Россию в серый список налоговых юрисдикций

Политика
Минфин ответил на решение ЕС внести Россию в серый список налоговых юрисдикций

Министерство финансов России отреагировало на решение ЕС внести Россию в серый список налоговых юрисдикций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Подчеркивается, что решение включить Россию в список несотрудничающих юрисдикций было принято без консультации с Минфином РФ. Причины такого решения Брюсселя неизвестны.

Министерство подчеркивает, что нахождение в таком списке России означает, что страны-члены ЕС вправе применить меры административного и правового характера. Они указаны в соответствующем списке.

Москва продолжает совершенствовать налоговое законодательство. Ведомство подчеркивает, что РФ внедряет налоговые новации.
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