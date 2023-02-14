Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Фото с американской техникой в порту Бременхафен появились в Сети

Армия
Фото с американской техникой в порту Бременхафен появились в Сети

В Сети появились кадры американской военной техники, которую переправляют на Украину. Она находится в немецком порту Бремерхафен.

На снимках можно увидеть 60 БМП Bradley, которые США обещали отправить Киеву, а также 280 единиц другой различной техники. Предположительно, эта техника в скором времени по железной дороге отправится через Польшу на Украину.

Российская Федерация неоднократно заявляла, что военной помощью Киеву Запад лишь усугубляет и затягивает конфликт. Кроме того, официальные представители Москвы не раз подчеркивали, что во время транспортировке такая техника может стать законной целью для российских ударов.
бмп bradley США военная помощь украине германия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду