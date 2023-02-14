Фото с американской техникой в порту Бременхафен появились в Сети

В Сети появились кадры американской военной техники, которую переправляют на Украину. Она находится в немецком порту Бремерхафен.
На снимках можно увидеть 60 БМП Bradley, которые США обещали отправить Киеву, а также 280 единиц другой различной техники. Предположительно, эта техника в скором времени по железной дороге отправится через Польшу на Украину.
Российская Федерация неоднократно заявляла, что военной помощью Киеву Запад лишь усугубляет и затягивает конфликт. Кроме того, официальные представители Москвы не раз подчеркивали, что во время транспортировке такая техника может стать законной целью для российских ударов.