Дженсен Эклс снялся в роли советского разведчика в трейлере Atomic Heart

Эклс в трейлере помогает девочке с волшебной палочкой разбить неактивных роботов. В конце ролика показаны геймплейные кадры шутера. Релиз Atomic Heart запланирован на 21 февраля 2023 года. Игра выйдет на персональных компьютерах и консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Xbox One.