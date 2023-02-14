Дженсен Эклс снялся в роли советского разведчика в трейлере Atomic Heart

Актер Дженсен Эклс сыграл советского разведчика майора Нечаева в трейлере шутера Atomic Heart. Ролик со звездой сериалов «Пацаны» и «Сверхъестественное» появился на YouTube-канале GameSpot.
Эклс в трейлере помогает девочке с волшебной палочкой разбить неактивных роботов. В конце ролика показаны геймплейные кадры шутера. Релиз Atomic Heart запланирован на 21 февраля 2023 года. Игра выйдет на персональных компьютерах и консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Xbox One.
Шутер от первого лица с ролевыми элементами Atomic Heart рассказывает о фантастическом мире, в котором существует альтернативный СССР. Майор Нечаев оказывается на выпускающем роботов засекреченном предприятии, где произошел масштабный сбой и машины захватили комплекс.