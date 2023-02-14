ООН: санкции США против Ирана могут нарушать международное право

В ООН сомневаются, что односторонние санкции США против Ирана соответствуют нормам международного права. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте организации.
Основное внимание ООН обратила на гуманитарные поставки, в частности, лекарств для больных талассемией, наследственным заболеванием крови. Исключения для них в санкционных правилах США весьма неясны, отметили в организации.
При этом указывается, что многие иностранные компании не ведут дела с Ираном из-за страха попасть под агрессивные санкции и штрафы Соединенных Штатов. На этом фоне общая законность подобных ограничений с точки зрения международного права является сомнительной, констатировали эксперты ООН.