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ООН: санкции США против Ирана могут нарушать международное право

Политика
ООН: санкции США против Ирана могут нарушать международное право

В ООН сомневаются, что односторонние санкции США против Ирана соответствуют нормам международного права. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте организации.

Основное внимание ООН обратила на гуманитарные поставки, в частности, лекарств для больных талассемией, наследственным заболеванием крови. Исключения для них в санкционных правилах США весьма неясны, отметили в организации.

При этом указывается, что многие иностранные компании не ведут дела с Ираном из-за страха попасть под агрессивные санкции и штрафы Соединенных Штатов. На этом фоне общая законность подобных ограничений с точки зрения международного права является сомнительной, констатировали эксперты ООН.
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