ООН: санкции США против Ирана могут нарушать международное право

При этом указывается, что многие иностранные компании не ведут дела с Ираном из-за страха попасть под агрессивные санкции и штрафы Соединенных Штатов. На этом фоне общая законность подобных ограничений с точки зрения международного права является сомнительной, констатировали эксперты ООН.