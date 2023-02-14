Госдеп: США «ищут» новые российские банки для введения санкций

США ищут российские банки и финансовые учреждения, чтобы ввести новые санкции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу управления по координации санкций Госдепартамента Джеймса О'Брайена.
Чиновник рассказал Reuters, что США намерены понять, как российская финансовая система взаимодействует с миром. Он не исключил, что могут быть приняты новые ограничительные меры.
Масштаб новых рестрикций США неизвестен. При этом страны Евросоюза хотят смягчить будущие санкции против РФ и их влияние на европейскую экономику.
Ранее минфин США получил множество сообщений от осведомителей. Информаторы заявили о нарушении санкций российскими кредитными учреждениями.