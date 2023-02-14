РИА Новости: бойцы ЧВК «Вагнер» ночами эвакуируют мирных жителей из Бахмута

Бойцы ЧВК «Вагнер» эвакуируют мирных жителей из Бахмута практически каждую ночь. О спасении гражданского населения города, за который идут бои, РИА Новости рассказал один из бойцов компании.
«Практически каждую ночь эвакуируем мирных: детей, стариков выводим. В городе остаются люди», – сообщил боец, отметив, что противник не дает мирным жителям покидать город.
Предприниматель Евгений Пригожин ранее прокомментировал слухи о намерениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) создать дымовую завесу в Бахмуте. В Сети сообщают, что на улицах города появились листовки, предупреждающие о постановке помех путем сожжения домов в четверг, 16 февраля. Бизнесмен считает, что эта информация может не соответствовать действительности.