РИА Новости: бойцы ЧВК «Вагнер» ночами эвакуируют мирных жителей из Бахмута

Предприниматель Евгений Пригожин ранее прокомментировал слухи о намерениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) создать дымовую завесу в Бахмуте. В Сети сообщают, что на улицах города появились листовки, предупреждающие о постановке помех путем сожжения домов в четверг, 16 февраля. Бизнесмен считает, что эта информация может не соответствовать действительности.