Для того, чтобы предотвратить усиление эскалации и ее переход в Третью мировую войну, а также в ядерный Армагеддон, Германия должна отказаться от предоставления помощи Киеву, а также найти дипломатическое решение конфликта. Дагделен заявила о необходимости сделать все, чтобы избежать усугубления ситуации, чтобы между Россией и Североатлантическим альянсом не возникло конфронтации.