Опасная эскалация может возникнуть между Западом и Россией из-за отказа от прежних табу по поставкам вооружения НАТО Украине. Об этом сообщила депутат бундестага Севим Дагделен, передает Global Times.
Немецкий депутат назвала крайне опасной эскалацией отправку Украине танков. Германия близка к тому, чтобы принять непосредственное участие в украинском конфликте. По мнению политика, из-за давления Вашингтона Берлин может оказаться на грани войны с Москвой.
Для того, чтобы предотвратить усиление эскалации и ее переход в Третью мировую войну, а также в ядерный Армагеддон, Германия должна отказаться от предоставления помощи Киеву, а также найти дипломатическое решение конфликта. Дагделен заявила о необходимости сделать все, чтобы избежать усугубления ситуации, чтобы между Россией и Североатлантическим альянсом не возникло конфронтации.