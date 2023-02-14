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Депутат бундестага Дагделен заявила об угрозе ядерной войны из-за отправки танков Киеву

Политика
Депутат бундестага Дагделен заявила об угрозе ядерной войны из-за отправки танков Киеву

Опасная эскалация может возникнуть между Западом и Россией из-за отказа от прежних табу по поставкам вооружения НАТО Украине. Об этом сообщила депутат бундестага Севим Дагделен, передает Global Times.

Немецкий депутат назвала крайне опасной эскалацией отправку Украине танков. Германия близка к тому, чтобы принять непосредственное участие в украинском конфликте. По мнению политика, из-за давления Вашингтона Берлин может оказаться на грани войны с Москвой.

Для того, чтобы предотвратить усиление эскалации и ее переход в Третью мировую войну, а также в ядерный Армагеддон, Германия должна отказаться от предоставления помощи Киеву, а также найти дипломатическое решение конфликта. Дагделен заявила о необходимости сделать все, чтобы избежать усугубления ситуации, чтобы между Россией и Североатлантическим альянсом не возникло конфронтации.
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