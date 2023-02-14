Офис Гутерреша: у ООН пока нет мандата для расследования взрывов на «СП»

ООН пока не обладает мандатом для расследования взрывов на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Он отметил, что для проведения расследования взрывов нужен определенный мандат от законодательного органа ООН. Отвечая на вопрос о готовности виновного государства ответить за взрывы на газопроводах, Дюжаррик заявил, что у него «ноль информации».
Официальный представитель генсека ООН завил, что не имеет сведений о том, какова причина инцидента. При этом он указал, что у утечки есть суровые последние, в том числе в сфере экологии.