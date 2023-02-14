Прокуратура выясняет причины пожара в ремонтном депо в Коломне

Городская прокуратура Коломны контролирует выяснение обстоятельств причин пожара на территории организации по ремонту железнодорожного состава. Об этом сообщает прокуратура по региону.
Согласно предварительным данным, возгорание произошло вечером сегодня на территории административного здания. На данный момент идет тушение огня. Есть угроза распространения пожара.
Прокуроры дадут оценку исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства о пожарной безопасности. Также будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее стало известно, что в Москве произошел крупный пожар в здании автосервиса. Об этом информирует RT.