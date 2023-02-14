WSJ: потеря Бахмута грозит Зеленскому потерей доверия на Украине и на Западе

Ранее в интернете распространились слухи, что бойцы ЧВК «Вагнер» заблокировали 1,5 тысячи солдат ВСУ на севере Бахмута. Предприниматель Евгений Пригожин отметил, что не понимает, откуда появилась такая информация. По его словам, противник активизируется по всем направлениям, подтягивая до 500 новых бойцов ежедневно, однако «музыканты» успешно перемалывают противников, штурмуя один дом за другим. Артиллерийский огонь усиливается, в северной части города идут тяжелейшие бои, добавил Пригожин.