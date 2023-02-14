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Зеленскому предсказали свержение с поста президента после потери Артемовска

Политика
Зеленскому предсказали свержение с поста президента после потери Артемовска

Украинский народ может восстать против своего президента Владимира Зеленского в случае потери Бахмута. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что главу страны могут свергнуть, передает RT.

Зеленский сейчас находится в трудном положении: силы ЧВК «Вагнер» одерживают новые победы, а на Украине, тем временем, растет недовольство граждан властями. В стране сохраняется нестабильная ситуация, а украинскому лидеру уже некому будет помочь.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин заявил об отсутствии предпосылок для окружения противника «вагнеровцами» в северных районах Артемовска. По его словам, в этой местности ведутся ожесточенные бои.
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