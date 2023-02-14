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Минфин спрогнозировал дополнительные доходы в бюджет от новой формулы цены на нефть

Экономика
Минфин спрогнозировал дополнительные доходы в бюджет от новой формулы цены на нефть

Изменения налогообложения в нефтяной отрасли поспособствуют пополнению российского бюджета в 2023 году на более 600 миллиардов рублей. Такое заявление сделал замминистра финансов России Михаил Котюков.

Несмотря на это, данные уточнение не окажут на нефтедобычу негативного эффекта. Отечественная нефтяная отрасль продолжит добывать топливо в прежних объемах.

Ранее на сайте телеканала RT появлялась информация, что Кабинет министров внес в Госдуму законопроект, предусматривающий ограничение скидки на нефть марки Urals при налогообложении. Она составит 34 доллара с апреля и 25 долларов с июля.
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