«Быстро изнашиваются стволы»: Кот заявил, что западные танки не помогут Украине

Танки Leopard будут отправлены в распоряжение ВСУ в марте нынешнего года. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в Брюсселе после встречи представителей стран НАТО на тему военной поддержки Украины.
Корреспондент ФАН обратился к политологу и публицисту Юрию Коту, чтобы узнать, смогут ли только лишь польские танки оказать существенное влияние на ход спецоперации.
«По всей видимости, все маски скоро будут сброшены. Весь этот политес Запада и его попытки прикрывать фиговым листком свое участие в конфликте на Украине скоро будут отметены за ненужностью, и НАТО открыто пойдет в бой против нас. Мы ведь понимаем, что за "штурвалами" этих танков будут сидеть отнюдь не украинцы, как не украинцы же будут их чинить и обслуживать», — заявил эксперт.
Собеседник ФАН подчеркнул, что подготовить таких высококвалифицированных военных специалистов за ничтожно короткий срок попросту невозможно.
«Я также должен заметить, что в боях какого-то серьезного перевеса эти западные танки не принесут, несмотря на всю свою хвалебность. Leopard проигрывают во всем даже своим устаревшим российским "коллегам", не говоря уже о более современных. Когда экипаж этих танков увидит нашу "Армату", все его члены, поджав хвосты, ринутся в обратном направлении», — добавил Кот.
По словам политолога, все военные эксперты сходятся во мнении, что появление западных танков в рядах украинской армии станет огромной головной болью для нее же самой.
«Их же надо не просто заправлять, а обслуживать! И вообще, надо отметить, что западное вооружение само по себе является очень хрупким и нежным: в частности, у танков очень быстро изнашиваются стволы и приходит в негодность электроника», — напомнил эксперт.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков указал на главную трудность в борьбе с «Абрамсами» на Украине.